2019-09-17T12:00:21+03:00
Общество

Выезд на встречку и пьяное вождение: с начала года в Екатеринбурге произошло больше 500 аварий

В них погибли 34 человека, еще 783 получили травмы
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге с начала года произошло больше 500 аварий, все они - по вине самих водителейВ Екатеринбурге с начала года произошло больше 500 аварий, все они - по вине самих водителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала этого года в Екатеринбурге зафиксировано больше 500 аварий, которые произошли по вине водителей – они не соблюдали ПДД. В них погибли 34 человека и еще 783 участника получили травмы.

- По статистике, в Екатеринбурге с начала года из-за несоблюдения очередности проезда на перекрестке произошло 182 ДТП, в них 9 человек погибли и еще 242 травмированы, - рассказали в ГИБДД по городу. – Из-за проезда на красный свет случилось 50 аварий, в которых 5 человек погибли и еще 83 получили травмы.

Помимо этого, в числе наиболее распространенных нарушений ПДД среди водителей являются: выезд на встречку (41 авария – в них 3 человека погибли, еще 74 ранены), неправильный проезд «зебры» (35 ДТП – в них 37 ранены) и управление машиной в пьяном виде (35 ДТП – в них 4 погибли, еще 46 травмированы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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