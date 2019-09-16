Ремонтировали полгода: в Бисерти открыли обновленную набережную

СЕГОДНЯ 20:00 2019-09-16T20:03:17+03:00

В прошлом году жители сами выбрали этот объект для реконструкции

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В Бисерти открыли обновленную набережную после полугодовой реконструкции. В прошлом году жители сами выбрали этот объект для ремонта. Бисертская набережная, рассказали в муниципалитете, всегда была и остается излюбленным местом отдыха горожан. Кроме того именно здесь, вдоль берега пруда, пролегает единственная дорога, соединяющая центр города с его северо-западным районом.

департамент информационной политики

- В ходе работ здесь обустроили сквер и пешеходную аллею, установили чугунные скамейки и светодиодные светильники, построили ограждения, высадили газоны, отремонтировали дорогу и прогулочные пешеходные дорожки. Настоящим украшением сквера стала гранитная ротонда. Вдоль набережной появились парковочные места для велосипедного и автомобильного транспорта. Вся инфраструктура стала доступна для маломобильных групп населения, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

департамент информационной политики

Реконструкция обошлась в 32,5 миллиона рублей. По словам главы городского округа Валентины Суровцевой, здесь планируют проводить музыкально-танцевальные вечера, познавательные лектории, праздничные и спортивные мероприятия. На объекте и вблизи него откроют новые точки общественного питания, торговли мелкоштучными товарами и сувенирами, проката роликов, велосипедов и гироскутеров.

- Новая набережная не только преобразила Бисерть, но в будущем позволит привлечь предпринимателей, гостей и туристов, – рассказала глава.

департамент информационной политики

По словам Валентины Суровцевой, в Бисерти планируют благоустроить еще одну общественную территорию - сквер в районе Лепромхоза. В 2019 году проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и выиграл на его реализацию федеральный грант в размере 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU