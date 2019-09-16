В Каменске-Уральском школьника ударило током на ЛЭП

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-16T15:10:45+03:00

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Несчастный случай произошел с ребенком 15 сентября в Каменске-Уральском. Здесь возле одного из коллективных садов у Барабановского тракта 12-летний мальчик гулял в компании сверстников. В какой-то момент он забрался на линию электропередач 110 кВ, где получил сильный удар током.

Мальчика доставили в больницу с электротравмой и многочисленными ожогами. Позже его перевезли в тяжелом состоянии в Екатеринбург, пишет портал KU66.RU.

По предварительным данным, ребенок находится в реанимации.

Энергетики создали специальную комиссию после ЧП с ребенком. Расследованием инцидента также занимается комиссия, в состав которой вошли правоохранительные органы.

По словам представителей компании «Свердловскэнерго», в мае этого года в классе, где учится пострадавший мальчик, провели инструктаж по энергобезопасности.

- На опоре ЛЭП присутствовали все необходимые предупреждающие знаки, - также заявили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU