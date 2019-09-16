2019-09-16T15:05:40+03:00
Происшествия

Приревновал: уральцу, заколовшему свою жену и соседа, дали 5 лет тюрьмы

Во время инцидента он был в нетрезвом виде и очень рассердился, увидев супругу с другим
Мария Трапезникова
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Мужчина так разозлился, увидев свою супругу с соседом, что набросился на обоих с ножомМужчина так разозлился, увидев свою супругу с соседом, что набросился на обоих с ножомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Реже обвиняют 45-летнего местного жителя в жестоком избиении жены и соседа. Инцидент произошел в июле этого года: мужчина, находясь в нетрезвом виде, увидел свою жену в компании соседа и приревновал ее. Его это так разозлило, что он решил избить обоих.

- В одной руке у него был нож - он использовал его в качестве оружия. Им он нанес соседу не меньше четырех ударов в область грудной клетки, после чего не меньше шести раз ударил ножом свою жену в область груди, спины и рук, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавшие выжили, но получили серьезные травмы. На допросе сам обвиняемый покаялся в том, что сделал. Суд назначил ему 5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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