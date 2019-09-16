На дне колодца в Екатеринбурге поселился призрак

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-16T10:13:15+03:00

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Зооспасателю из Екатеринбурга Евгению Зенкову в 7 утра позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что рядом с автостоянкой на улице Блюхера, 71 слышны странные звуки: то ли вой, то ли писк доносился из канализационного колодца. Когда волонтер приехал на место, увидел, что на дне мигают два огонька. Но странным существом оказался не призрак, а собака, которая случайно туда упала.

- Когда мы спустили веревочную петлю, собака испугалась и уползла в туннель, полностью исчезнув из поля зрения. Вот это поворот. Было впечатление, что проблема мгновенно превратилась из простой в практически нерешаемую. Но течение воды выгнало собаку, и попытки захватить её петлей возобновились, - рассказывает Евгений.

Схватить собаку все-таки удалось, хоть и не с первого раза. Пес был очень крупного размера, поэтому доставать пришлось вдвоем. После освобождения пленник сразу же убежал восвояси. А вот Евгений еще и позаботился закрыть опасный колодец. Крышки люка поблизости не оказалось, вероятнее всего ее украли хулиганы и сдали в пункт приема металлолома.

В Екатеринбурге собаку спасли из канализационного колодца .Собака из канализации на Блюхера 71

ИСТОЧНИК KP.RU