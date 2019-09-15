Забыла пристегнуться: в Свердловской области пострадала девушка-подросток в аварии с двумя машинами

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-15T09:00:38+03:00

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Авария с пострадавшими случилась в городе Арамиле Свердловской области. На перекрестке улиц Свердлова и Текстильщиков столкнулись два автомобиля. По данным регионального ГИБДД, автомобиль Lifan не уступил дорогу машине ВАЗ-21703. В результате столкновения травмы получила 15-летняя пассажирка иномарки, которая находилась на заднем сидении. Ее увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и гематомой лба.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент ДТП девочка была пристегнута ремнем безопасности, а также, что водительский стаж мужчины, который управлял автомобилем «Лифан», составляет 19 лет. Сам он пояснил, что «задумался», поэтому выехал на перекресток, не убедившись в отсутствии транспортных средств, двигающихся по главной дороге, - сообщает пресс-служба ГИДББ по Свердловской области.

По данному ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU