2019-09-15T09:00:38+03:00
Происшествия

Забыла пристегнуться: в Свердловской области пострадала девушка-подросток в аварии с двумя машинами

ДТП случилось из-за того, что водители не разобрались, кому уступить дорогу
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Авария с пострадавшими случилась в городе Арамиле Свердловской области. На перекрестке улиц Свердлова и Текстильщиков столкнулись два автомобиля. По данным регионального ГИБДД, автомобиль Lifan не уступил дорогу машине ВАЗ-21703. В результате столкновения травмы получила 15-летняя пассажирка иномарки, которая находилась на заднем сидении. Ее увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и гематомой лба.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент ДТП девочка была пристегнута ремнем безопасности, а также, что водительский стаж мужчины, который управлял автомобилем «Лифан», составляет 19 лет. Сам он пояснил, что «задумался», поэтому выехал на перекресток, не убедившись в отсутствии транспортных средств, двигающихся по главной дороге, - сообщает пресс-служба ГИДББ по Свердловской области.

По данному ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала одного из нападавших на сотрудников «Дома печати»
Уже сама прыгает по деревьям: в екатеринбургском зоопарке показали подросшую мартышку
«Автомобилист» продлил победную серию, обыграв «Нефтехимик»
В обувном магазине на Уралмаше девушка с улыбкой украла «айфон»
Одинокая и агрессивная: как в Екатеринбурге спасли и приютили кошку
В Екатеринбурге на оживленной остановке вспыхнул трамвай
Виноваты птицы: международные эксперты назвали причину ЧП с Airbus A321 в Подмосковье
В Нижнем Тагиле горела двухэтажка: эвакуировали 40 человек
Влетел в кучу щебня: житель Нижнего Тагила разбился на квадроцикле
Из Екатеринбурга к Черному морю вылетел новый Airbus А320neo
«На учете в полиции семья не состояла»: силовики отреагировали на гибель малышей в пожаре под Кировградом
В Екатеринбурге полыхало домохозяйство в цыганском поселке
Жуткое ДТП под Нижним Тагилом: один труп и трое раненых
Жителей Екатеринбурга на пару дней оставят без радио и ТВ
В Екатеринбургском ТЮЗе ответили на критику в адрес «Ревизора» с изнасилованием