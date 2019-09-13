Водители автобусов сдали экзамен заново: на Урале из 45 водителей выбрали лучшего

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-13T16:35:13+03:00

На соревнования в Верхней Пышме приехали участники из 7 городов региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

На соревнования в Верхней Пышме приехали участники из 7 городов

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На Урале из 45 водителей выбрали лучшего. На соревнования в Верхней Пышме приехали участники из 7 городов региона: Екатеринбурга, Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Серова, Верхней Пышмы. Состязания водителей состояли из теоретической и практической частей. Сначала конкурсанты сдали экзамен, на котором необходимо было ответить на 20 вопросов ПДД на время. Затем соревновались в навыках маневрирования на автобусах большого и среднего класса.

Отдельно соревновались водители, автобусов среднего класса (ПАЗ) и автобусов большого класса (НЕФАЗ). Конкурсанты, занявшие призовые места в каждом из классов сразились за звание абсолютного победителя состязаний в мастерстве «бархатного» вождения. Водитель должен выполнить всю серию фигур не расплескав емкость с водой, находящуюся на полу в салоне.

- Большинство из нас начинает и заканчивает день в общественном транспорте. Именно водители отвечают за нашу безопасность и комфорт в пути. Эти соревнования позволяют поднять престиж работы водителя пассажирских автобусов, привлечь молодых профессионалов. Это праздник компетенций и высокого профессионализма, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Среди конкурсантов - победители прошлого года, участники Всероссийского этапа соревнований «Лучший по профессии водитель автобуса» и победители конкурсов профмастерства, проводимых транспортными предприятиями.

Первое место в заездах автобусов большого класса завоевал водитель верхнепышминского предприятия АО «Автотранспорт» Алексей Шадура. Второе место взял екатеринбуржец Вячеслав Сазонов ООО «Декар». Третье место занял еще один сотрудник АО «Автотранспорт» Александр Соколов.

Среди водителей автобусов среднего класса первое место присуждено Шамилю Садулаеву, второе - Сергей Спицыну, оба сотрудники верхнепышминского АО «Автотранспорт». Третье место досталось Владимиру Идылбаеву, водителю екатеринбургского ООО «Декар».

Абсолютным победителем конкурса в номинации «бархатное вождение» стал Алексей Шадура.

ИСТОЧНИК KP.RU