СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-13T13:22:06+03:00

Макаровский мост снова закрывают на ремонт до 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все выходные там будут чинить трамвайные пути

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Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт. Но отчаиваться рано: по нему нельзя будет ездить только в выходные. Это второй этап ремонта трамвайных путей, первый прошел в прошлые выходные.

- Перекроют дороги с 6:00 14 сентября, откроют в 6:00 16 сентября, - уточнили в пресс-службе.

Изначально хотели закрыть сегодня, 13 сентября, однако сдвинули из-за пробок – как-никак, накануне выходные, все выезжают из города.

Водителей просят быть предельно внимательными. Объехать можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова и по переулку Красному.

ИСТОЧНИК KP.RU