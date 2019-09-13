Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт
Все выходные там будут чинить трамвайные пути
Макаровский мост снова закрывают на ремонт до 16 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт. Но отчаиваться рано: по нему нельзя будет ездить только в выходные. Это второй этап ремонта трамвайных путей, первый прошел в прошлые выходные.
- Перекроют дороги с 6:00 14 сентября, откроют в 6:00 16 сентября, - уточнили в пресс-службе.
Изначально хотели закрыть сегодня, 13 сентября, однако сдвинули из-за пробок – как-никак, накануне выходные, все выезжают из города.
Водителей просят быть предельно внимательными. Объехать можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова и по переулку Красному.
ИСТОЧНИК KP.RU