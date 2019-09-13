Хотел припарковаться: в Екатеринбурге около «Дирижабля» иномарка сбила мотоциклиста
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге недалеко от ТЦ «Дирижабль» около 11:15 произошло серьезное ДТП, в результате которого сильно пострадал мотоциклист.
- Водитель Hyundai собирался заехать на парковку, пересек двойную сплошную, а навстречу ему мотоцикл, - сообщает подписчик в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В ГИБДД по Екатеринбург информацию о ДТП подтвердили и отметили, что сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Точные причины аварии устанавливаются. Самого мотоциклиста увезли на «Реанимации» с тяжелыми травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU