2019-09-13T11:17:55+03:00
Происшествия

Хотел припарковаться: в Екатеринбурге около «Дирижабля» иномарка сбила мотоциклиста

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге недалеко от ТЦ «Дирижабль» около 11:15 произошло серьезное ДТП, в результате которого сильно пострадал мотоциклист.

- Водитель Hyundai собирался заехать на парковку, пересек двойную сплошную, а навстречу ему мотоцикл, - сообщает подписчик в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В ГИБДД по Екатеринбург информацию о ДТП подтвердили и отметили, что сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Точные причины аварии устанавливаются. Самого мотоциклиста увезли на «Реанимации» с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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