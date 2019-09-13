2019-09-13T08:28:12+03:00
Происшествия

«Был пьяным и самонадеянным»: на Урале водитель насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмы

Мужчина не снизил скорость, когда подъезжал к ж/д переезду
Мария Трапезникова
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Мужчина насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмыМужчина насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске осудили местного жителя, который в нетрезвом виде сел за руль и сбил пешехода. Инцидент произошел в июне этого года.

- Мужчина двигался по проезжей части и, приблизившись к регулируемому железнодрожному переезду, не затормозил. Он двигался со скорость не меньше 56,9 километров в час, тогда как там стоял знак о снижении скорости на 40 километров в час, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В это же время по обочине шел пешеход. Водитель не справился с управлением и сбил его. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых в скором времени скончался еще до приезда «скорой».

Суд назначил виновнику ДТП 4 года и 3 месяца свободы с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого теперь он должен выплатить родственникам погибшего 1 миллион рублей компенсации морального вреда и еще свыше 78 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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