«Был пьяным и самонадеянным»: на Урале водитель насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмы
В Краснотурьинске осудили местного жителя, который в нетрезвом виде сел за руль и сбил пешехода. Инцидент произошел в июне этого года.
- Мужчина двигался по проезжей части и, приблизившись к регулируемому железнодрожному переезду, не затормозил. Он двигался со скорость не меньше 56,9 километров в час, тогда как там стоял знак о снижении скорости на 40 километров в час, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В это же время по обочине шел пешеход. Водитель не справился с управлением и сбил его. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых в скором времени скончался еще до приезда «скорой».
Суд назначил виновнику ДТП 4 года и 3 месяца свободы с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого теперь он должен выплатить родственникам погибшего 1 миллион рублей компенсации морального вреда и еще свыше 78 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU