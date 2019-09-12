«Избивал руками и ногами»: екатеринбуржцу дали девять лет тюрьмы за убийство подруги из ненависти
В Екатеринбурге осудили 45-летнего местного жителя, который до смерти избил свою подругу. Инцидент произошел еще в начале апреля на Старой Сортировке.
- Из-за личной неприязни к подруге подсудимый стал бить ее по лицу и телу. Затем он схватил ее за горло и вытолкнул ее из квартиры прямо на лестничную площадку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Несчастная женщина скатилась вниз по лестнице, после чего подсудимый продолжил избивать ее. Пострадавшая попыталась встать, но у нее не вышло.
- Тогда подсудимый поднял ее с лестничной площадки и перетащил обратно в квартиру - там он ее и оставил, после чего скрылся, - добавили в прокуратуре. - От полученных травм женщина скончалась.
Во время допроса мужчина пояснил, что не выталкивал ее на площадку - она сама упала. Но суд все равно признал его виновным и назначил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU