«Избивал руками и ногами»: екатеринбуржцу дали девять лет тюрьмы за убийство подруги из ненависти

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-12T15:28:50+03:00

Мужчина столкнул ее на лестничную площадку и наносил удары до тех пор, пока она не умерла

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В Екатеринбурге осудили 45-летнего местного жителя, который до смерти избил свою подругу. Инцидент произошел еще в начале апреля на Старой Сортировке.

- Из-за личной неприязни к подруге подсудимый стал бить ее по лицу и телу. Затем он схватил ее за горло и вытолкнул ее из квартиры прямо на лестничную площадку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Несчастная женщина скатилась вниз по лестнице, после чего подсудимый продолжил избивать ее. Пострадавшая попыталась встать, но у нее не вышло.

- Тогда подсудимый поднял ее с лестничной площадки и перетащил обратно в квартиру - там он ее и оставил, после чего скрылся, - добавили в прокуратуре. - От полученных травм женщина скончалась.

Во время допроса мужчина пояснил, что не выталкивал ее на площадку - она сама упала. Но суд все равно признал его виновным и назначил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU