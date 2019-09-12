Очень проголодались: на Урале две школьницы пытались украсть из магазина пельмени и сахар

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-12T13:54:36+03:00

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В Нижнем Тагиле снова ЧП: в ночь с 11 на 12 сентября две школьницы пытались украсить из магазина «Тагилхлеб» продукты. Они вломились в закрытый магазин, после чего сработала сигнализация – на место сразу выехали сотрудники ЧОПа.

- Они задержали двух девушек, им по 16 -17 лет. Причем старшая уже состоит на учете в полиции, - добавили в пресс-службе УВМД «Нижнетагильское». – Сейчас по этому факту проводится проверка, с девушками разговаривают специалисты.

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

К слову, улов их был не так велик: пельмени, сладости, сахар и еще несколько других продуктов. Из кассы они вытащили мелочь, но больше ничего не нашли – крупных денег там просто не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU