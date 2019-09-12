2019-09-12T13:25:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге на месяц закрыли дорогу через Патрушиху

Ограничение будет действовать до 15 октября
Мария Трапезникова
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Дорожники почти на месяц перекроют движение по мосту через реку ПатрушихаДорожники почти на месяц перекроют движение по мосту через реку ПатрушихаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге временно закрывают движение через реку Патрушиха – на стыке улиц Европейская и Мостовая. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

- На стыке улиц до 15 октября будут проводиться работы по ремонту искусственного дорожного сооружения, - уточнили в пресс-службе.

Красным кружком указано место перекрытия. Фото: Google Maps

Красным кружком указано место перекрытия. Фото: Google Maps

Весь транспорт (в том числе автобусы №018 и №50) временно направят в объезд – по улицам Узорной, Исторической и Городской.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимания на новые знаки, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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