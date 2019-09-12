В Екатеринбурге на месяц закрыли дорогу через Патрушиху
Ограничение будет действовать до 15 октября
Дорожники почти на месяц перекроют движение по мосту через реку ПатрушихаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге временно закрывают движение через реку Патрушиха – на стыке улиц Европейская и Мостовая. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.
- На стыке улиц до 15 октября будут проводиться работы по ремонту искусственного дорожного сооружения, - уточнили в пресс-службе.
Красным кружком указано место перекрытия. Фото: Google Maps
Весь транспорт (в том числе автобусы №018 и №50) временно направят в объезд – по улицам Узорной, Исторической и Городской.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимания на новые знаки, а также заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU