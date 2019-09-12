«Хотите трезвости – меняйте Конституцию»: уральские эксперты оценили законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-12T11:23:21+03:00

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Уральские эксперты высказали свое мнение о законопроекте, который хотят принять на федеральном уровне. Если документ примут, то молодежь до 21 года будет довольствоваться спиртными напитками до 16,5%. Это ограничение направленно на снижение количества преступлений среди молодых людей, а также на мотивацию к здоровому образу жизни.

ПО ПУТИ ПЕРЕДОВЫХ СТРАН

- Именно этот возраст лег в основу многих антиалкогольных законов в разных странах. Нужно повышать мягко, поэтапно. Через два года мы можем собраться и поговорить о полном запрете алкоголя до 21 года, - говорит начальник Свердловского госпиталя ветеранов всех войн, главный внештатный психиатр и нарколог регионального Минздрава Олег Забродин.

Протоиерей Игорь Бачинин, который с середины 1990-х годов ведет в обществе борьбу за трезвый образ жизни, также поддержал новый законопроект.

- Любые ограничительные меры всегда приносят положительный результат. Приведу такой пример. На Урале раньше была традиция: человек не мог пить алкоголь, пока борода до стола не дорастет. В нашем народе нужно воспитывать культуру трезвости, - говорит священник. – Есть внутренние факторы развития у человека, принятие определенных мотивационных решений и внешняя среда, в которой он это делает. Если внешняя среда будет накладывать какие-то ограничения, то подростки будут на нее ориентироваться.

Молодежь сможет покупать слабоалкогольные напиткиФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ДОВОДИТЕ ДО АБСУРДА

С мнениями Олега Забродина и Игоря Бачинина не согласился житель Екатеринбурга Виталий Калугин:

- Конституция устанавливает совершеннолетие с 18 лет. И человек с этого возраста не может быть ограничен. Чтобы не пить – нужно менять Конституцию. К сожалению, это так. Кстати, производитель может обойти ограничение: если он разбавит водку в 2,5 раза, то сможет ее продавать.

По словам Игоря Бачинина, новый законопроект не ограничивает дееспособность человека, а наоборот, расширяет его возможности, сообщает телеканал ОТВ.

Депутат Гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков также высказался за принятие ограничительного закона, но акцентировал внимание на том, что главное – не доводить антиалкогольную политику до абсурда, то есть не принимать «сухой закон», который приведет к волне отравлений.

Напомним, что антиалкогольный закон будет принят в ближайшее время. На это надеются в федеральном Минздраве, в ОНФ, Госдуме и Совете Федерации. Инициативу правительства поддержали более 70% россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU