2019-09-12T09:06:08+03:00
Дом. Семья

Пресноводный пассажир: по аэропорту Кольцово ползала красноухая черепаха и пугала людей

Необычная гостья ползала по привокзальной площади
Юлия СТАЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово едва не случился переполох. А всему виной маленькая гостья, накануне пассажиров напугала черепаха, ползающая по привокзальной площади. Люди предположили, что возможно и она тоже ждет свой рейс.

- Однако красноухой черепахе ввиду ее особенностей нужна пресная вода, поэтому сотрудникам аэропорта пришлось прервать утренний моцион маленькой гостьи и вызвать зоозащитников, - рассказывают на странице Instagram пресс-служба аэропорта Кольцово.

С черепашкой все хорошо теперь она в надежных руках. Сейчас сотрудники аэропорта и зоозащитники ищут хозяев пресноводной.

Если это вы потеряли черепашку, всю ночь не спали и звонили в полицию – напишите нам, мы готовы вернуть ее в руки хозяина, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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