2019-09-12T08:34:56+03:00
Общество

«На потолке висел толстый слой жира»: на Урале из-за антисанитарии закрыли службу доставки еды

Уборка в помещении почти не проводилась, а в еде обнаружили кишечную палочку
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Серове из-за антисанитарии закрыли службу доставки едыВ Серове из-за антисанитарии закрыли службу доставки едыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове судебные приставы прикрыли службу доставки еды из-за антисанитарии. Во время внеплановой проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили кучу нарушений.

- Так, в роллах было превышение допустимого уровня кишечной палочки и других микроорганизмов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Еще возникли вопросы по качеству питьевой воды: она не соответствовала нормативам.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Уборка помещения проводилась не регулярно, а лишь по мере необходимости. На момент проверки холодильник и вентиляция были покрыты толстым слоем жира. А там, где должен была храниться посуда, находились швабры и щетки.

И тогда Роспотребнадзор решил прекратить деятельность службы доставки. Ее закрыли на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале здание главного Тагильского банка пустили с молотка
В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса
В Пионерском вражда жителей домов привела к разрушению забора на детской площадке
Уральца отправили под суд за пропавший зубной протез
На Урале по вине «черного лесоруба» погиб мужчина
Где выгодней брать: в Екатеринбурге резко подешевели квартиры на первых этажах
В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней бабушки
Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным
«Уходит из дома уже не в первый раз»: под Нижним Тагилом снова пропала 71-летняя бабушка
Пресноводный пассажир: по аэропорту Кольцово ползала красноухая черепаха и пугала людей
Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок