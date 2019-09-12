«На потолке висел толстый слой жира»: на Урале из-за антисанитарии закрыли службу доставки еды
В Серове судебные приставы прикрыли службу доставки еды из-за антисанитарии. Во время внеплановой проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили кучу нарушений.
- Так, в роллах было превышение допустимого уровня кишечной палочки и других микроорганизмов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Еще возникли вопросы по качеству питьевой воды: она не соответствовала нормативам.
Фото: УФССП по Свердловской области
Уборка помещения проводилась не регулярно, а лишь по мере необходимости. На момент проверки холодильник и вентиляция были покрыты толстым слоем жира. А там, где должен была храниться посуда, находились швабры и щетки.
И тогда Роспотребнадзор решил прекратить деятельность службы доставки. Ее закрыли на 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU