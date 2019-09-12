2019-09-12T06:43:41+03:00
Общество

Поднялись на 2 ступеньки: УрФУ оказался в одном списке с лучшими ВУЗами мира

Всего там было почти 1400 заведений из 80 стран
Мария Трапезникова
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УрФУ вошел в рейтинг самых престижных ВУЗов мираУрФУ вошел в рейтинг самых престижных ВУЗов мираФото: Алексей БУЛАТОВ
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УрФУ попал в рейтинг THE World University Rankings – 2020, в котором отмечены лучшие ВУЗы мира. Согласно ему, он находится в группе 1001+. Всего в списке почти 1400 заведений из 80 стран мира.

При этом позиции ВУЗа улучшились на два пункта: флагман высшей школы на Урале стал 16-м в стране при возросшей конкуренции: в списке этого года 138 новых участников, четверо из которых — из России. В самом УрФУ это объясняют участием в Проекте 5-100.

- Мы отмечаем рост позиций за счет поступательного развития университета в Проекте 5-100 по большинству основных показателей, включая рост объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу промышленных предприятий на четверть, увеличение доли иностранных студентов до уровня более 10,5 % на конец 2017 года и значительного увеличения исследовательской репутации университета — в полтора раза к уровню предыдущего рейтинга, - отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

На первом месте в рейтинге Массачусетский технологический университет, на втором — Стэнфорд, на третьем — Гарвард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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