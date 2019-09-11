Прострелили шины: на Урале сотрудники ГИБДД остановили «убегающую» Matiz с помощью оружия
На трассе под Первоуральском произошел весьма странный случай – сегодня около 5 утра патрульные ГИБДД остановили «убегающую» от преследования Daewoo Matiz с помощью табельного оружия.
- Сотрудники пытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требование экипажа и продолжил движение, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. – Тогда они приняли решение преследовать водителя. Они неоднократно требовали остановить машину, но водитель продолжал игнорировать их слова.
Фото: сообщество "ДПС Online Первоуральск"
Поняв, что по-другому наглеца не остановить, госавтоинспекторы выстрелили по колесам и корпусу машины из табельного оружия – и только тогда она остановилась.
Фото: сообщество "ДПС Online Первоуральск"
Водителя задержали – он оказался пьян. Сейчас на него заведено административное дело. Никто из людей не пострадал – а вот машине пришлось несладко.
ИСТОЧНИК KP.RU