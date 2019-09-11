Росимущество обязали восстановить бомбоубежище в одном из подвалов Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-11T08:42:30+03:00

Теперь там должны отреставрировать входы и провести электричество

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Свердловский областной суд обязал Росимущество восстановить бомбоубежище в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Весной прокуратура проверила все объекты гражданской обороны и выяснила, что это помещение выглядит не очень хорошо. После этого иск был передан в суд с требованием восстановить прежний облик сооружения.

- Сейчас Росимущество должно восстановить целостность несущей конструкции, входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей, герметизации сооружения, инженерно-технического оборудования, смонтировать систему электроснабжения, подготовить к приему укрываемых, - отметили в пресс-службе Облсуда. – А федеральное агентство по управлению госимуществом должно профинансировать эти мероприятия.

Ответчику это не понравилось, и он решил обжаловать решение, однако ситуацию оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU