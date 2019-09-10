2019-09-10T12:10:45+03:00
Происшествия

В Асбесте пенсионерка скончалась после платного приема у депутата-кардиолога

74-летняя женщина пришла на обследование с внучкой
Олег Галимов
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За жизнь бабушки врачи боролись 40 минутЗа жизнь бабушки врачи боролись 40 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Асбесте после приема у кардиолога (по совместительству депутат городской думы) Михаила Железнова скончалась 74-летняя пенсионерка. Женщина пришла на первичное амбулаторное обследование вместе с внучкой.

- Выбежавший на помощь кардиолог и прибывшие врачи Скорой, в течение 40 минут пытались реанимировать женщину, но безуспешно - пенсионерка скончалась. Возможно, это стечение обстоятельств, но инфаркт произошел сразу, после платного приёма у коммерсанта кардиолога, - написала в Facebook оппонент Железнова, депутат Наталья Крылова.

Фото: Facebook Натальи Крыловой

Фото: Facebook Натальи Крыловой

Сам кардиолог в разговоре с «КП-Екатеринбург» заявил, что сделал все возможное, чтобы спасти женщину. По его словам, пост Крыловой – это очередная попытка «облить его грязью».

- Женщина пришла с внучкой. У нее были проблемы со здоровьем, но на приеме она чувствовала себя хорошо. Считаю, что я выполнил свой врачебный долг и до последнего боролся за ее жизнь. Это может подтвердить и внучка пенсионерки и другие очевидцы. Соболезную родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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