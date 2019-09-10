Готовились ко дню рождения, а теперь – к похоронам: на Урале футбольные ворота раздавили 14-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-10T11:08:04+03:00

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На севере Свердловской области, в городе Ивдель, футбольные ворота насмерть придавили 14-летнего Евгения Ушкова (имя ребенка изменено – прим.ред.). По словам друзей школьника, Саша качался на воротах и они не выдержали.

- Перекладина упала прямо ему на голову, он умер мгновенно, - рассказывает друг погибшего. – Было много крови. Через пять дней у него бы был день рождения, а теперь готовимся к похоронам. Теперь страшно даже подходить к этому футбольному полю.

На место трагедии выезжали следователи и полицейские. Фото: предоставлено читателями

Прокуратура, полиция и Следственный комитет уже начали проверку.

- Допрашиваются свидетели из числа родственников, знакомых ребёнка и непосредственных очевидцев случившегося. Устанавливаются лица, ответственные за состояние спортивного оборудования на территории бывшего стадиона, а также за обеспечение безопасности находящихся на нём лиц. Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, истребован характеризующий материал в отношении семьи, в которой проживал мальчик, - сообщили в СУ СКР региона.

Ребята играли в футбол, когда Женя решил покачаться на воротах. Фото: предоставлено читателями

В прокуратуре сообщили, что уже выясняют, на балансе какой организации были футбольные ворота.

Жене было 14 лет. Фото: соцсети

- Первая тревожная информация о ЧП на стадионе посёлка Ивдель-4 поступила в дежурную часть территориального ОВД по линии 112 от единой диспетчерской службы в 18:40 часов 9 сентября. Сотрудники полиции, выезжавшие на место трагедии, выяснили личность погибшего мальчика. Им оказался ученик 8 класса местной общеобразовательной школы №2. Во время игры с мячом он стоял в воротах, и неожиданно подпрыгнул, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего устаревшее сооружение опрокинулось и придавило мальчика. К сожалению, прибывшие врачи констатировали смерть, - добавил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU