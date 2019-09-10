2019-09-10T08:08:02+03:00
Происшествия

Выдумывали несуществующие болезни: екатеринбургская полиция ищет пострадавших от рук лжемедиков

Мошенники два года морочили головы горожанам
Мария Трапезникова
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Полиция разыскивает лжемедиков, морочащих головы горожанам почти два годаПолиция разыскивает лжемедиков, морочащих головы горожанам почти два года
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Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от рук лжемедиков. Ряд преступлений произошел с июня 2016 по августа 2018 года в коммерческим медцентре на улице Белинского, 86.

- Сотрудники организации путем обмана обзванивали жителей Свердловской области и приглашали на бесплатное обследование, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – После осмотра пациентов они выдумывали болезни, которые просто необходимо лечить именно в их центре.

Испуганные пациенты заключали договоры, после чего их деньги просто исчезали. Общая сумма ущерба всех потерпевших составила больше 300 тысяч рублей.

Полиция просит всех, кто пострадал от рук мошенников, обратиться по телефону 8 (343) 294-14-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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