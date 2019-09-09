СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-09T16:48:45+03:00

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Более 1200 уральцев вышли на дворовый фестиваль здоровья. Профилактику с жителями Новоуральска провели медики-волонтеры - студенты Свердловского областного медицинского колледжа . Для жителей был организован турнир по дворовому футболу, азартный квест в игровой форме обучающий основам здорового образа жизни и профессиональной ориентации молодежи в медицину и обучение основам оказания первой помощи.

- Наша задача «взбодрить» население города, показать, что веселье и радость, прежде всего, связаны со здоровым и ответственным образом жизни», - отметила организатор волонтеров-медиков Наталья Ширяева.

Также для жителей Новоуральска прошли консультации специалистов-психологов, полезные стоматологические мастер-классы, нескучное рукоделие от «серебряных» волонтеров клуба старшего поколения «Добрые встречи». Здесь же все желающие могли сдать нормы ГТО на базе мобильного пункта, развернутого городскими спортсменами.

Дворовый фестиваль здоровья проходит как пилотный проект только в шести городах России: Новоуральске, Нижнекамске, Череповце, Коврове, Красногорске и Новозыбкове. Новоуральские волонтеры-медики получили возможность проводить фестиваль за высокую активность по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU