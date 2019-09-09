В Екатеринбурге обсудят занятость закончивших вузы инвалидов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-09T15:14:32+03:00

Эксперты обсудят методы стимулирования работодателей к приёму на работу выпускников-инвалидов и трудоустройство с использованием неформальных видов занятости. Фото предоставлено пресс службой ЧелГУ

В рамках чемпионата «Абилимпикс» эксперты обсудят особые траектории учёбы и трудоустройства молодых инвалидов на круглом столе от ЧелГУ

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11 сентября в Екатеринбурге пройдет круглый стол «Сопровождение молодых инвалидов при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве». Встреча войдёт в деловую программу областного чемпионата «Абилимпикс».

Организаторы круглого стола - Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов Челябинского госуниверситета и Социально-профессиональный техникум «Строитель».

По данным пресс-службы ЧелГУ, в мероприятии примут участие руководители и специалисты вузов, техникумов и колледжей Свердловской области, развивающих инклюзивное образование, представители предприятий, объединений работодателей, министерства образования Свердловской области, регионального департамента по труду и занятости населения и руководители региональных отделений Всероссийских общественных организаций инвалидов.

Участники обсудят, как мотивировать инвалидов к трудоустройству и какие меры принимаются для этого властями Свердловской области. Кроме того, в повестке - мероприятия по сопровождению молодых инвалидов-студентов вузов, их включение в региональные программы, методы стимулирования работодателей к приёму на работу выпускников-инвалидов.

Эксперты также поделятся опытом трудоустройства инвалидов с использованием неформальных видов занятости - гибкого графика, дистанционной работы, надомного труда, самозанятости.

Мероприятие пройдёт в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 150). Начало в 14 часов.