2019-09-09T14:16:06+03:00
Происшествия

«Их пути разошлись»: в Екатеринбурге на ВИЗе трамваи съехали с рельсов

Очевидцы предполагают, что это произошло из-за проблем с оборудованием
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на кольце ВИЗа с рельсов сошел трамвай. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. Там же некоторые предположили, что инцидент произошел из-за проблем с оборудованием.

- Скорее всего, стрелка после первой пары (колесной) передвинулась, - пишет пользователь Дмитрий.

- И так трамваи старые, они еще и эти ломают - ну вообще ничего не берегут, - возмущается другой пользователь.

А, может, все дело в том, что он «не хочет больше с другими ездить, их пути разошлись». В любом случае, оперативно получить комментарии в ЕМУП «Гортранс» «Комсомолке» не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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