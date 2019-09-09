Уральца заставили вернуть 9 миллионов за фиктивную сделку

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-09T12:11:51+03:00

Прокуратура заставила недобросовестного уральца вернуть 9 миллионов организации, с которой тот заключил фиктивную сделку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тавде местного жителя прокуратура заставила вернуть организации 9 миллионов за фиктивную сделку. Иск подало предприятие, с которой он заключил договор купли-продажи. Согласно документам, мужчина должен был продать организации товар на указанную сумму, но не сделал этого. Никакого подтверждения на бумаге не было.

- Организация, перечисляя денежные средства ответчику, действовала умышленно, с целью вывода денежных средств транзитом и их последующего обналичивания, полностью сознавая отсутствие правовых и фактических оснований для такого перечисления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, суд признал сделку недействительной и обязал уральца возместить все средства – на общую сумму в 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU