2019-09-09T12:11:51+03:00
Общество

Уральца заставили вернуть 9 миллионов за фиктивную сделку

Организация заключила с ним договор, чтобы обналичить чеки
Мария Трапезникова
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Прокуратура заставила недобросовестного уральца вернуть 9 миллионов организации, с которой тот заключил фиктивную сделкуПрокуратура заставила недобросовестного уральца вернуть 9 миллионов организации, с которой тот заключил фиктивную сделкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тавде местного жителя прокуратура заставила вернуть организации 9 миллионов за фиктивную сделку. Иск подало предприятие, с которой он заключил договор купли-продажи. Согласно документам, мужчина должен был продать организации товар на указанную сумму, но не сделал этого. Никакого подтверждения на бумаге не было.

- Организация, перечисляя денежные средства ответчику, действовала умышленно, с целью вывода денежных средств транзитом и их последующего обналичивания, полностью сознавая отсутствие правовых и фактических оснований для такого перечисления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, суд признал сделку недействительной и обязал уральца возместить все средства – на общую сумму в 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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