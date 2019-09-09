2019-09-09T07:13:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге скончался известный коллекционер ретроавтомобилей Анатолий Скоробогатых

Вся его жизнь была посвящена автомобилям
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба клуба "Авторетро"Фото: пресс-служба клуба "Авторетро"
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В Екатеринбурге скончался известный коллекционер ретроавтомобилей Анатолий Скоробогатых. Этой печальной новостью поделились в пресс-службе клуба «Авторетро», где он был основателем, и отметили, что он ушел из жизни 6 сентября, в кругу родных.

Автомобили сопровождали Скоробогатых всю жизнь. Сначала он был водителем и возил на «Волге» высокопоставленных начальников, затем долгое время работал мастером в автосервисе. А с 70-х годов стал заниматься ретро техникой.

- Для нас он был человеком с большой буквы. До сих пор мы не можем осознать утрату. Его рассказы можно было слушать часами в его домашней мастерской попивая чай с печеньем, - рассказали в пресс-службе клуба. – А шутки - всегда расходились на крылатые фразы.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Скоробогатых. Прощание пройдет 10 сентября в Ретромузее (улица реактивная, 81) в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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