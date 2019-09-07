Китайская боевая техника: по Каменску-Уральскому проехал эшелон с танками

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-07T09:22:55+03:00

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Жители Каменска-Уральского накануне могли лицезреть весьма удивительную картину - по железным путям их города проехали эшелоны с танками. На всех была китайская символика. Это насторожило горожан, однако в ЦВО объяснили, что опасаться нечего.

Фото: взято с ku66

- В гражданском аэропорту Челябинска приземлились восемь вертолетов армейской авиации НОАК - четыре вертолета Ми-171 (экспортный вариант Ми-8) и четыре Z-10, - рассказали корреспонденту ku66 в пресс-службе ЦВО. - Здесь будет проведена дозаправка авиационной техники, а также экипаж и личный состав пройдут таможенные процедуры, после чего вертолеты продолжат свой полет на аэродром Оренбург для участия в маневрах «Центр-2019».

Вся прибывшая военная техника была погружена на специальные большегрузные тралы, после чего, с сопровождением военной автоинспеции, двинулась к полигону «Донгуз». Именно там должны проходить учения.

Фото: взято с ku66

Отметим, что в них принимают участие около 128 тысяч военнослужащих, больше 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 самолетов и вертолетов и до 15 кораблей. Поистине, масштабное мероприятие. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU