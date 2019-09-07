2019-09-07T09:22:55+03:00
Общество

Китайская боевая техника: по Каменску-Уральскому проехал эшелон с танками

Все машины направлялась на специальные военные учения в Оренбург
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: взято с ku66Фото: взято с ku66
Изменить размер текста:

Жители Каменска-Уральского накануне могли лицезреть весьма удивительную картину - по железным путям их города проехали эшелоны с танками. На всех была китайская символика. Это насторожило горожан, однако в ЦВО объяснили, что опасаться нечего.

Фото: взято с ku66

Фото: взято с ku66

- В гражданском аэропорту Челябинска приземлились восемь вертолетов армейской авиации НОАК - четыре вертолета Ми-171 (экспортный вариант Ми-8) и четыре Z-10, - рассказали корреспонденту ku66 в пресс-службе ЦВО. - Здесь будет проведена дозаправка авиационной техники, а также экипаж и личный состав пройдут таможенные процедуры, после чего вертолеты продолжат свой полет на аэродром Оренбург для участия в маневрах «Центр-2019».

Вся прибывшая военная техника была погружена на специальные большегрузные тралы, после чего, с сопровождением военной автоинспеции, двинулась к полигону «Донгуз». Именно там должны проходить учения.

Фото: взято с ku66

Фото: взято с ku66

Отметим, что в них принимают участие около 128 тысяч военнослужащих, больше 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 самолетов и вертолетов и до 15 кораблей. Поистине, масштабное мероприятие. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выяснилось, в каком районе Екатеринбурга в августе была самая чистая вода
Некоторым надевали маски: под Екатеринбургом из горящей колясочной эвакуировали 35 человек
В Екатеринбург на Чемпионат мира по боксу прилетела сборная России
«Автомобилист» разгромил бывшую команду Дацука в домашнем матче
«Одна даже успевала селфи делать»: екатеринбуржцы удивились нежеланию людей эвакуироваться из-за горящей квартиры в Березовском
Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов
Учреждения культуры Екатеринбурга получили дополнительное финансирование
Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики
Екатеринбуржцам придется неделю объезжать улицу Шевченко
«Время нас точно рассудит»: биатлонист Шипулин ответил критикам из соцсетей
В Екатеринбурге на 12 дней отменят два троллейбусных маршрута
«Колыбель Ньютона», «Маятник Максвелла» и «Рычаг Архимеда»: на набережной Екатеринбурга поставили познавательную площадку
Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора
В Екатеринбурге после изнасилования девушки сотрудниками ППС наказали 17 офицеров
На Урале семь семей, проживающих в аварийном доме, получили новые квартиры
Куйвашев попросил уральских бизнесменов помочь с подготовкой к Универсиаде-2023