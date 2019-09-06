2019-09-06T18:42:37+03:00
Общество

Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики

Преступники открыли интернет- магазин в гараже
Алина СУРИНА
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Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотикиЧетыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики
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Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики. Преступники открыли интернет - магазин в гараже. Молодым людям от 21 до 27 лет. Группа преступников действовала с августа 2018 года по январь 2019 года.

- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27-летнего мужчину, выполняющего функцию «оператора» интернет - магазина, на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Красный Камень. При нем было обнаружено 183 пакетика с наркотическим веществом. Остальных молодых людей полицейские задержали при попытке забрать из тайников «закладки» в разных районах Нижнего Тагила, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Клиентов осужденные друзья находили через программы обмена сообщениями в Интернете. У одного товарищей при обыске изъяли более одного килограмма наркотических средств. Оказалось, что молодой человек уже неоднократно был судим.

Старший из участников группы, сбывавший оптовые партии наркотиков приговорен к 11 годам. Один из закладчиков осужден на 10 лет и 2 месяца. Еще двое участников получили по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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