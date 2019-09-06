2019-09-06T14:27:41+03:00
Общество

Погулять с императрицей Елизаветой: Музей истории Екатеринбурга устроит аудиоспектакли-променады

Иллюстрациями к рассказам станут работы уличных художников
Мария Трапезникова
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Фото: МИЕФото: МИЕ
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Музей истории Екатеринбурга запустили новый формат экскурсий – «Арт-истории». Это симбиоз истории, драматургии и уличного искусства. Прогулки будут посвящены двум микрорайонам – ВИЗу и Вокзальному.

– Проект объединил усилия историков, драматурга, журналистов, художников и актёров. Каждая точка маршрута рождалась как их сотворчество. Ничего подобного в России ещё не делали, – объясняет директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Фото: МИЕ

Фото: МИЕ

При работе над «Арт-историями» использовались интервью, взятые журналистами у горожан. Сценарий для аудиоспектаклей написала драматург Ульяна Гицарева, а озвучили все – актеры театра «Фабрика».

Вместе с горожанами по улочкам прогуляются императрица Елизавета и промышленник Савва Яковлев, легендарный скульптор Эрнст Неизвестный и простые жители районов. Иллюстрациями к эпизодам стали работы уличных художников из арт-группировки «Любовь», Ромы Ink и Кати Lyowa.

Фото: МИЕ

Фото: МИЕ

– «Арт-истории» – это подарок тем, кто любит бродить по дворам и укромным переулкам. Для этого нужен лишь телефон с наушниками и доступ в интернет, – рассказала куратор проекта Мария Стремякова.

Бесплатные аудиоспектакли состоятся в понедельник, 9 сентября. В 14:00 горожане смогут прогуляться по ВИЗу, а в 17:00 стартует прогулка по Возкальному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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