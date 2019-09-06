На Урале в одном из домов обнаружили сгоревшее тело женщины-инвалида

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-06T11:00:40+03:00

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В одном из домов Сухого Лога сегодня ночью, 6 сентября, во время тушения пожара спасатели МЧС обнаружили сгоревшее тело 52-летней женщины. Она оказалась инвалидом 2 группы. В связи с этим местная прокуратура начала проверку.

- По имеющейся информации, женщина проживала в этом доме одна, она находилась на социальном обслуживании органов соцзащиты населения, - прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.

- Признаков насильственной смерти на теле пострадавшей не имеется. Для определения точных причин пожара и смерти женщины проводятся необходимые экспертные исследования, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Вместе с этим сейчас устанавливаются точные причины пожара. Однако, по предварительной информации, возгорание спровоцировала неисправность печного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU