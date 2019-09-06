На Урале в одном из домов обнаружили сгоревшее тело женщины-инвалида
В одном из домов Сухого Лога сегодня ночью, 6 сентября, во время тушения пожара спасатели МЧС обнаружили сгоревшее тело 52-летней женщины. Она оказалась инвалидом 2 группы. В связи с этим местная прокуратура начала проверку.
- По имеющейся информации, женщина проживала в этом доме одна, она находилась на социальном обслуживании органов соцзащиты населения, - прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.
- Признаков насильственной смерти на теле пострадавшей не имеется. Для определения точных причин пожара и смерти женщины проводятся необходимые экспертные исследования, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Вместе с этим сейчас устанавливаются точные причины пожара. Однако, по предварительной информации, возгорание спровоцировала неисправность печного отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU