Выспаться точно не удалось: в Екатеринбурге из-за горящего мусора эвакуировали 40 человек

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-06T08:19:40+03:00

Рано утром 40 жителей одного из домов эвакуировали на улицу из-за горящего в подъезде мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Доброе утро пятницы – это когда все мысли о приближающихся выходных. Но у жителей одного из домов в Кольцово это утро началось совсем не радостно – их практически с постели подняли и вывели на улицу спасатели МЧС. А все дело в том, что на лестничной клетке загорелся мусор.

- Мы получили информацию о возгорании в 06:06, это произошло в подъезде трехэтажного дома на улице Атмосферной, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место прибыли 9 спасателей на 3 спецмашинах. Они в срочном порядке эвакуировали из дома 40 сонных жителей, включая 6 детей.

Пожар потушили за пару минут, площадь возгорания составила всего 3 «квадрата». В 06:22 открытое горение ликвидировали, а в 07:07 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU