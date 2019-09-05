2019-09-05T13:32:01+03:00
Общество

Больше шансов улететь: Генконсульство США увеличит количество виз для екатеринбуржцев

Для того, чтобы получить документы, необходимо сначала оплатить денежный сбор, и только потом пройти собеседование
Мария Трапезникова
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Генконсульство США увеличит количество виз для екатеринбуржцевГенконсульство США увеличит количество виз для екатеринбуржцев
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Генконсульство США будет выдавать больше виз – оно увеличит количество мест на собеседование для всех, кто хочет получить туристическую или деловую визу до января 2020 года.

Напомним, что проблемы с оформлением виз у консульства возникли в 2017 году, когда произошло масштабное сокращение сотрудников американской дипмиссии. Это произошло после того, как США решили прогнать из страны 35 российских дипломатов.

- Мы сожалеем о том, что работа наших консульских отделов также затрудняется нежеланием российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в РФ, получившим назначение на работу в Россию, - отметили в пресс-службе Генконсульства. – Мы по-прежнему надеемся, что российское правительство поймёт необходимость этих сотрудников.

На данный момент в России есть всего три консульства – в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Отделение в Санкт-Петербурге закрылось в 2018 году. Для того, чтобы получить визу, екатеринбуржцам следует оплатить денежный сбор и только потом записаться на собеседование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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