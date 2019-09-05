«Спрятал под одеждой»: уральца отправили в тюрьму на 4 года за попытку украсть водку

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-05T12:29:34+03:00

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В Новоуральске отправили в тюрьму 30-летнего местного жителя, который попытался украсть из продуктового магазина бутылку водки и оскорбил полицейского. Инцидент произошел в марте этого года.

- Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в продуктовом магазине. Решив тайно похитить бутылку водки, он спрятал ее под одежду и направился к выходу, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Однако сотрудники заметили его и заблокировали входные двери, чтобы он не вышел с добычей.

После этого мужчина решил отомстить им, демонстративно разбив похищенную бутылку на глазах у всех. Его пытались утихомирить сотрудники полиции, прибывшие на место, на что тот начал материться на них.

В итоге, суд назначил мужчине 4 года и 3 месяца колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU