2019-09-05T09:32:23+03:00
Происшествия

Ничего не осталось: в свердловском поселке сгорели дом и иномарка

В пожаре никто не пострадал
Мария Трапезникова
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В поселке под Кушвой сегодня ночью сгорели дом и автомобильВ поселке под Кушвой сегодня ночью сгорели дом и автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ
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В свердловском поселке Барачинский (Кушвинский ГО) сегодня ночью, 5 сентября, сгорели частный деревянный дом и автомобиль SsangYong. Информация о пожаре поступила диспетчеру в 00:39, после чего на место выехали спасатели.

- На площади в 230 «квадратов» сгорели автомобиль, кровля, перекрытие, стены и все домашнее имущество, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

В тушении приняли участие 10 пожарных и 4 машины спецтехники. Огонь локализовали очень оперативно – в 00:48, в 01:42 удалось ликвидировать открытое горение, а в 02:30 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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