Спускались по лестничным пролетам: в Екатеринбурге на ЖБИ из горящего дома эвакуировали 10 человек

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-05T07:19:23+03:00

Сегодня утром на ЖБИ из горящего здания эвакуировали 10 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пожаре никто, кроме имущества, не пострадал

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В Екатеринбурге на ЖБИ в одном из домов сегодня утром загорелась квартира. Информация об инциденте поступила диспетчерам в 6:23. Спасатели незамедлительно выехали на место.

- На площади в 10 «квадратов» сгорело все имущество. Квартира находилась на 1 этаже трехэтажного дома, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Из дома по лестницам эвакуировали 10 человек, включая 2 детей.

В тушении было задействовано 8 пожарных и 3 машины спецтехники. В 6:35 огонь был локализован, в 6:41 – ликвидировано открытое горение, а в 7:16 закончили с разбором сгоревших конструкций и проливкой.

ИСТОЧНИК KP.RU