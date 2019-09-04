Украла 500 тысяч: екатеринбурженке грозит до 6 лет тюрьмы за махинации с бухгалтерией
Этим она промышляла целых 3 года
Женщина, путем махинаций с бухгалтерией, за три года украла 500 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбурженку обвиняют в хищении 500 тысяч рублей у организации. Для этого она использовала свое служебное положение.
- Используя личный пароль к специальному программному обеспечению по ведению бухгалтерского учета, 7 раз в течение 3 лет (с 2015 по 2017 годы) оформляла выписки отгрузки товара по заниженной стоимости, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Покупку она не включила в бухгалтерскую отчетность и забрала все деньги себе. Сейчас на женщину завели уголовное дело. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU