«Матерился и бил пассажиров»: в Нижнем Тагиле с поезда сняли пьяного дебошира

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-04T10:51:26+03:00

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На станции Нижнего Тагила с поезда сняли 41-летнего пассажира, который дебоширил в салоне. Он находился в нетрезвом виде.

- Злоумышленник беспричинно ударил кулаком в лицо девушку, когда та выходила из тамбура, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Хулиган вел себя неадекватно, матерился и мешал отдыху других пассажиров, на замечания не реагировал.

В итоге, нарушителя сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Там установили, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности – в том числе и за хулиганство. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU