На Урале директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч за оформление кредитов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-04T09:41:37+03:00

Директор предприятия долгое время заключал кредитные договоры, на что не имел права, и поплатился рублем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказалось, что у него на это не было права

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В Новой Ляле директора одной из местных организаций оштрафовали на 20 тысяч рублей за «косяки» при заключении кредитов. Он долгое время заключал договора с клиентами, не имея на это прав.

- Проценты за использование денежными средствами начислялись со дня, следующего за днем перечисления средств на счет заемщика, по дату возврата денег займодавцу включительно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После заявления прокуратуры, суд заставил директора выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU