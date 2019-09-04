2019-09-04T09:41:37+03:00
Общество

На Урале директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч за оформление кредитов

Оказалось, что у него на это не было права
Мария Трапезникова
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Директор предприятия долгое время заключал кредитные договоры, на что не имел права, и поплатился рублемДиректор предприятия долгое время заключал кредитные договоры, на что не имел права, и поплатился рублемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новой Ляле директора одной из местных организаций оштрафовали на 20 тысяч рублей за «косяки» при заключении кредитов. Он долгое время заключал договора с клиентами, не имея на это прав.

- Проценты за использование денежными средствами начислялись со дня, следующего за днем перечисления средств на счет заемщика, по дату возврата денег займодавцу включительно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После заявления прокуратуры, суд заставил директора выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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