На Урале директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч за оформление кредитов
Оказалось, что у него на это не было права
Директор предприятия долгое время заключал кредитные договоры, на что не имел права, и поплатился рублемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новой Ляле директора одной из местных организаций оштрафовали на 20 тысяч рублей за «косяки» при заключении кредитов. Он долгое время заключал договора с клиентами, не имея на это прав.
- Проценты за использование денежными средствами начислялись со дня, следующего за днем перечисления средств на счет заемщика, по дату возврата денег займодавцу включительно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После заявления прокуратуры, суд заставил директора выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU