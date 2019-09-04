«На границе развернули обратно»: уральца не пустили к родне в Казахстан из-за долга в 200 тысяч

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-04T07:39:21+03:00

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Жителя Ирбита не пустили отдохнуть в Казахстан из-за неуплаты крупной суммы денег. Он задолжал своей бывшей жене порядка 200 тысяч рублей после развода.

- Добровольно погашать долг он был не намерен, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Тогда его просто ограничили в выезде за пределы РФ.

Вместе с тем мужчина ушел в отпуск и планировал навестить родственников из Казахстана. Поехал он к ним на машине, но на границе был остановлен. Ему предложили вернуться назад и погасить задолженность – он так и сделал. И только после этого его выпустили из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU