2019-09-04T07:39:21+03:00
Общество

«На границе развернули обратно»: уральца не пустили к родне в Казахстан из-за долга в 200 тысяч

Его попросили вернуться и погасить всю сумму
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчину, намеревшегося отдохнуть в Казахстане, остановили на границе и потребовали оплатить долгиМужчину, намеревшегося отдохнуть в Казахстане, остановили на границе и потребовали оплатить долгиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Ирбита не пустили отдохнуть в Казахстан из-за неуплаты крупной суммы денег. Он задолжал своей бывшей жене порядка 200 тысяч рублей после развода.

- Добровольно погашать долг он был не намерен, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Тогда его просто ограничили в выезде за пределы РФ.

Вместе с тем мужчина ушел в отпуск и планировал навестить родственников из Казахстана. Поехал он к ним на машине, но на границе был остановлен. Ему предложили вернуться назад и погасить задолженность – он так и сделал. И только после этого его выпустили из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники ВИЗ-Стали предложили более 600 идей по улучшению производства
Опять на те же грабли: уральца, три раза судимого за пьяное вождение, отправили в колонию
На Урале директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч за оформление кредитов
«Ударил не меньше 37 раз»: на Урале мужчину, насмерть забившего товарища кочергой, посадили на 11 лет
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
«Живот пучит и голова болит»: на Урале вскрыли подпольный цех с суррогатным алкоголем на 9,5 миллионов
Ночью над Екатеринбургом несколько часов кружил самолет «Уральских авиалиний»
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в единый день голосования в Свердловской области
«Чаще всего – в Турцию»: за лето на отдых слетали больше 287 тысяч маленьких уральцев
«Это азартный спорт»: в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
«Волосы с проседью и нет зубов»: в лесу под Екатеринбургом пропал пожилой мужчина
26 Toyota, 14 Mercedes и грузовик: кортеж Путина обошелся бюджету почти в 4 миллиона рублей
«Кое-где нет зубов и волос»: под Екатеринбургом разыскивают дедушку, который ушел за грибами еще три дня назад