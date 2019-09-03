Под Екатеринбургом предприятие превратило речку в помойку
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения
Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
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Березовское предприятие загрязнило сточными водами речку и превратило его в помойку. Водоем протекает через коллективный сад № 38.
- В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды и водного законодательства при осуществлении хоздеятельности, - рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Речь идет о сбросе загрязняющих веществ со сточными водами с превышением нормативов допустимого воздействия на водный объект. Сейчас по данному факту начата процедура административного производства.
ИСТОЧНИК KP.RU