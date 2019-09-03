В салоне было 20 человек: под Екатеринбургом автобус сбил собаку и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-03T13:01:02+03:00

Информация о пострадавших пока не поступала

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В Нижнем Тагиле сегодня утром, около 10:00, рейсовый пассажирский автобус сбил на дороге собаку и вылетел в кювет. Информация появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области это подтвердили.

- Водитель рейсового автобуса №101, двигаясь по Свердловской шоссе, пытался уйти от столкновения с собакой, выбежавшей на дорогу, и в результате съехал на обочину, - прокомментировали там.

В момент ДТП в салоне находилось 20 человек, часть из них в этот момент упала, но пока информация о пострадавших не поступала.

Водитель автобуса сейчас дает пояснения. В это же время ведется работа по установлению причин, способствовавших возникновению аварии.

Автобус в Нижнем Тагиле сбил собаку и улетел в кювет.Видео: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

ИСТОЧНИК KP.RU