В салоне было 20 человек: под Екатеринбургом автобус сбил собаку и улетел в кювет
В Нижнем Тагиле сегодня утром, около 10:00, рейсовый пассажирский автобус сбил на дороге собаку и вылетел в кювет. Информация появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области это подтвердили.
- Водитель рейсового автобуса №101, двигаясь по Свердловской шоссе, пытался уйти от столкновения с собакой, выбежавшей на дорогу, и в результате съехал на обочину, - прокомментировали там.
В момент ДТП в салоне находилось 20 человек, часть из них в этот момент упала, но пока информация о пострадавших не поступала.
Водитель автобуса сейчас дает пояснения. В это же время ведется работа по установлению причин, способствовавших возникновению аварии.
Автобус в Нижнем Тагиле сбил собаку и улетел в кювет.Видео: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"
ИСТОЧНИК KP.RU