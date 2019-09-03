2019-09-03T08:40:51+03:00
Общество

Уральцы стали чаще заказывать посылки из Китая

За лето специалисты приняли больше 1,3 тонн международной почты
Мария Трапезникова
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За это лето уральцы стали больше заказывать посылки из КитаяЗа это лето уральцы стали больше заказывать посылки из КитаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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За это лето уральцы стали больше заказывать посылки из Китая. За три месяца сезон вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом. Всего в Кольцово приняли больше 1 317 тонн международной почты – это примерно 10 миллионов мелких пакетов с вложениями.

- По итогам августа в уральской столице принято свыше 430 тонн международной почты из Китая для россиян, которую доставили на 11 авиабортах, - рассказали в пресс-службе «Почты России». - Всего уральцам адресовано порядка 6 миллионов заказов из китайских интернет-магазинов за лето, из них жители Свердловской области получили 2 миллиона китайских посылок.

В пресс-службе отмечают, что в сентябре количество заказов еще увеличится. А с ноября начнут поступать рождественские и предновогодние товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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