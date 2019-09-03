2019-09-03T06:54:52+03:00
Общество

Полностью сгорела обшивка: на Урале вспыхнул автосервис

Его потушили за пару минут
Мария Трапезникова
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Ночью в Ревде сгорел автосервисНочью в Ревде сгорел автосервисФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде сегодня ночью, 3 сентября, вспыхнул автосервис. Дежурные получили сообщение в 3:43.

- На площади в 4 «квадрата» повреждена обшивка здания, спасатели выехали сразу после сообщения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В тушении было задействовано 7 пожарных и 2 спецмашины. В 3:47 огонь был локализован, в 3:49 ликвидировано открытое горение, а уже в 4:07 завершили поливку и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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