2019-09-02T16:39:29+03:00
Общество

Скоро потеплеет: Батареи екатеринбуржцев станут горячими к середине сентября

Отопительный сезон планируют начать 15 сентября
Алина СУРИНА
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Отопительный сезон в Екатеринбурге планируют начать 15 сентябряОтопительный сезон в Екатеринбурге планируют начать 15 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Батареи екатеринбуржцев станут горячими к середине сентября. Отопительный сезон планируют начать 15 сентября. Чтобы в квартирах горожан стало тепло, на улице в течении трех дней должна продержаться температура ниже +8 градусов.

- Отопительный сезон начнется ориентировочно 15 сентября. Именно в эти сроки, по прогнозу синоптиков, среднесуточная температура воздуха в нашем городе опуститься ниже +8 градусов в течение трёх дней. Готовится постановление Главы Екатеринбурга о начале отопительного сезона, где будут определены сроки подключения районов города, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Первыми тепло получает важные социальные объекты: школы, детские сады, больницы. Затем подключат районы города. Чтобы батареи стали горячими во всех домах потребуется около двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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