Скоро потеплеет: Батареи екатеринбуржцев станут горячими к середине сентября
Батареи екатеринбуржцев станут горячими к середине сентября. Отопительный сезон планируют начать 15 сентября. Чтобы в квартирах горожан стало тепло, на улице в течении трех дней должна продержаться температура ниже +8 градусов.
- Отопительный сезон начнется ориентировочно 15 сентября. Именно в эти сроки, по прогнозу синоптиков, среднесуточная температура воздуха в нашем городе опуститься ниже +8 градусов в течение трёх дней. Готовится постановление Главы Екатеринбурга о начале отопительного сезона, где будут определены сроки подключения районов города, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Первыми тепло получает важные социальные объекты: школы, детские сады, больницы. Затем подключат районы города. Чтобы батареи стали горячими во всех домах потребуется около двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU