2019-09-02T11:19:57+03:00
Общество

На Урале оштрафовано горное предприятие, задолжавшее за электричество 330 тысяч

Сейчас оно должно выплатить 50 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Предприятие задолжало за электричество 330 тысяч рублей, и теперь обязано выплатить штрафПредприятие задолжало за электричество 330 тысяч рублей, и теперь обязано выплатить штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле оштрафовали предприятие за долги по электроэнергии в размере 330 тысяч рублей.

- Энергокомпания наложила на него ограничительные меры еще 25 июня этого года, - рассказали энергетики. – Оно было обязано предоставить энергетикам план мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения электричества. Предприятие это требование проигнорировало.

Дело было направлено в суд. Сейчас предприятию грозит штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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