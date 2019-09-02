На Урале оштрафовано горное предприятие, задолжавшее за электричество 330 тысяч

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-02T11:19:57+03:00

Предприятие задолжало за электричество 330 тысяч рублей, и теперь обязано выплатить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас оно должно выплатить 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле оштрафовали предприятие за долги по электроэнергии в размере 330 тысяч рублей.

- Энергокомпания наложила на него ограничительные меры еще 25 июня этого года, - рассказали энергетики. – Оно было обязано предоставить энергетикам план мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения электричества. Предприятие это требование проигнорировало.

Дело было направлено в суд. Сейчас предприятию грозит штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU