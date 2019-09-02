На Урале оштрафовано горное предприятие, задолжавшее за электричество 330 тысяч
Сейчас оно должно выплатить 50 тысяч рублей
Предприятие задолжало за электричество 330 тысяч рублей, и теперь обязано выплатить штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле оштрафовали предприятие за долги по электроэнергии в размере 330 тысяч рублей.
- Энергокомпания наложила на него ограничительные меры еще 25 июня этого года, - рассказали энергетики. – Оно было обязано предоставить энергетикам план мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения электричества. Предприятие это требование проигнорировало.
Дело было направлено в суд. Сейчас предприятию грозит штраф в 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU