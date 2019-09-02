За экологию: УрФУ проведет праздник без воздушных шаров
Сегодня на площади перед главным учебным корпусов УрФУ традиционно отпразднуют «День первый». В нем примут участие сотни первокурсников.
Как и в 2018 году, в этот раз УрФУ решил отказаться от воздушных шаров: вместо них каждый студент получит сувенир с символикой своего института.
- На площади перед ГУКом состоится масштабный фестиваль. Университет в праздничный день вновь отказался от воздушных шаров, - рассказали в пресс-службе ВУЗа. – На площадке будет впервые введен раздельный сбор мусора, а активисты выступят с лекцией об эко-грамотности.
Торжественное открытие праздника состоится в 14:00. Старт работы площадок фестиваля в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU