В ТРЦ "Радуга-Парк" детей эвакуировали из игровой зоны

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-01T17:57:24+03:00

У одного из кафе в зоне фаст-фуда сломалась вытяжка и пар "пошел" в помещение

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Сегодня родители, которые пришли с детьми в ТРЦ "Радуга-парк", успели поволноваться. Они оставили малышей в игровой зоне и стали заниматься своими делами, но тут увидели, что детей эвакуируют. Одновременно с этим на этаже появился странный дым, который, к счастью, оказался обычным паром.

- В одном из кафе в зоне фаст-фуда оказалась неисправность в вытяжке, - рассказывает "КП-Екатеринбург" Наталья Зырянова, пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области. - Из-за этого весь пар пошел в помещение прямо над фастфудом - там находилась игровая комната. Очевидно, охранники решили вывести детей, пока разбирались в ситуации.

К счастью, все быстро прояснилось. Эвакуацию из самого ТРЦ не проводили - он работал в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU