2019-08-31T12:48:59+03:00
Происшествия

«Не пристегнулся»: при столкновении на Серовском тракте пострадал 30-летний мужчина

Одну из машин отбросило на отбойник
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Оба водителя были трезвыми, отмечают в Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Свердловской областиОба водителя были трезвыми, отмечают в Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Во втором часу дня на 21-м километре Серовского тракта произошла авария. 26-летний водитель, сидевший за рулем Газели и двигавшийся в сторону Нижнего Тагила, врезался в Ладу Гранту, ехавшую впереди. За ее рулем сидел 50-летний мужчина.

- В результате столкновения Ладу Гранту отбросило на отбойник, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Оба водителя были трезвые.

С подозрением на перелом руки в больницу Верхней Пышмы увезли 30-летнего пассажира Лады Гранты. Он сидел позади водителя и не был пристегнут.

Пострадавшего пассажира увезли в больницу Верхней Пышмы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пострадавшего пассажира увезли в больницу Верхней Пышмы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ревде местному жителю грозит 6 лет лишения свободы за кражу телефона из салона сотовой связи
Художники превратили каменный шар у Театра драмы в лилового беса
На Шефской мужчина выпал из окна девятиэтажного дома
На промзоне рядом с Новосвердловской ТЭЦ загорелось здание
Отопительный сезон не за горами: в понедельник в Екатеринбург придет осенняя прохлада
Анна Нетребко собрала аншлаг на открытии конгресс-центр в Екатеринбурге
Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил РФ на Урале поклонились около 90 тысяч человек
«Украл, выпил - в тюрьму»: Уральца отправили в колонию за кражу алкоголя
Средняя зарплата врачей Свердловской области- 74 тысячи рублей
Душил поясом от халата: На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок
Приговорили к реальному сроку: Уралец пять раз за полгода садился пьяным за руль и угнал машину
Россиянам предлагают придумать талисман Универсиады-2023 на Урале
Проверка слуха: в Екатеринбурге задержали инспектора брата главы горздрава по делу о взятках
В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил рабочего, который вылез из люка прямо под колеса
В Екатеринбурге из-за ремонтов закрывают улицу Ирбитскую
Екатеринбургский театр «Место» потерял место из-за потопа
В екатеринбургской школе появилось дружественное пространство для особых учеников
«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу
В семье пополнение: футболист «Урала» стал папой
В Екатеринбурге поэт выставил на аукцион коллекцию маек футболистов ФК «Урал», чтобы помочь больной раком маме
«Я жертва, а не преступник»: В Екатеринбурге тренер, осужденный за педофилию, стал завхозом в тюрьме
В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу
«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень