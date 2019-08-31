«Не пристегнулся»: при столкновении на Серовском тракте пострадал 30-летний мужчина
Во втором часу дня на 21-м километре Серовского тракта произошла авария. 26-летний водитель, сидевший за рулем Газели и двигавшийся в сторону Нижнего Тагила, врезался в Ладу Гранту, ехавшую впереди. За ее рулем сидел 50-летний мужчина.
- В результате столкновения Ладу Гранту отбросило на отбойник, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Оба водителя были трезвые.
С подозрением на перелом руки в больницу Верхней Пышмы увезли 30-летнего пассажира Лады Гранты. Он сидел позади водителя и не был пристегнут.
Пострадавшего пассажира увезли в больницу Верхней Пышмы. Фото: УГИБДД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU