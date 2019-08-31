«Не пристегнулся»: при столкновении на Серовском тракте пострадал 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-31T12:48:59+03:00

Оба водителя были трезвыми, отмечают в Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Изменить размер текста: A A

Во втором часу дня на 21-м километре Серовского тракта произошла авария. 26-летний водитель, сидевший за рулем Газели и двигавшийся в сторону Нижнего Тагила, врезался в Ладу Гранту, ехавшую впереди. За ее рулем сидел 50-летний мужчина.

- В результате столкновения Ладу Гранту отбросило на отбойник, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Оба водителя были трезвые.

С подозрением на перелом руки в больницу Верхней Пышмы увезли 30-летнего пассажира Лады Гранты. Он сидел позади водителя и не был пристегнут.

Пострадавшего пассажира увезли в больницу Верхней Пышмы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU