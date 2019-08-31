На промзоне рядом с Новосвердловской ТЭЦ загорелось здание
К месту ЧП выезжали три пожарные машины
На месте ЧП работали 14 сотрудников МЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщают очевидцы, утром несколько пожарных расчетов выехали в сторону Новосвердловской ТЭЦ. Но, как выяснилось в дальнейшем, пламя вспыхнуло не на самом предприятии, а на промзоне рядом с ним. Сообщение об огне в МЧС поступило в 08.44.
- На площади в шесть квадратных метров повреждена отдельно стоящая подсобная хозяйственная постройка, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 14 человек личного состава. В течение четырех минут пожарные справились с огнем.
Как отмечают в МЧС, в огне никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU